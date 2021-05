Se billedserie Gæsterne valfarter til Kunstnerfløjen i den gamle, smukke hovedbygning i Anneberg Kulturpark, hvor der er åbne værksteder i pinsedagene. Privatfoto

Mange besøger værksteder med arbejdende kunstnere i Kunstnerfløjen

Odsherred - 24. maj 2021 kl. 13:05 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

De professionelle kunstnere i Kunstnerfløjen i Anneberg Kulturpark i Nykøbing Sjælland holder i pinsedagene åbne værksteder og arbejder med fællestemaet »SPOR«, og fra morgenstunden har kunstglade gæster været klar til at gå på opdagelse i værksteder og gallerier.

Søndag blev der talt over 500 besøgende i Kunstnerfløjen.

Flere af gæsterne er kommet to dage i træk for at suge værksteds-atmosfæren til sig, fortæller Mette Borgstrøm fra Anneberg Kulturpark.

Karina Funch fra King Kong Art & Café fortæller, at publikum er fascinerede over at kunne bevæge sig rundt mellem aktive, kreative og skabende kunstnere.

Mange har givet udtryk for, at det summende værksteds-liv har givet dem lyst til selv at gå hjem og være kreative. At kunstnerne har inspireret dem på flere måder.

Stjernekok Claus Henriksens popup-restaurant ATOM åbnede dørene for de første spisende gæster lørdag, hvor pinse-menuen blandt andet lød på letsaltet torsk med dansk tang og østers-emulsion, jersey okse med rabarber og sommersalat, og asparges med strandkrabbe, fjordrejer og strandurter, oplyser Mette Borgstrøm.

Trods efterårsagtigt vejr har sultne og tørstige gæster også flittigt benyttet restaurant ATOM's foodtruck, hvor man ved borde på plænen kunne nyde lettere måltider i Claus Henriksens finurlige stil, fortæller Mette Borgstrøm.