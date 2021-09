Manddrab eller vold med døden til følge: I dag falder der dom

I dag afsiges der dom i sagen mod den 20-årige mand som den 30. december sidste år under et skænderi med en pædagog på boinstitutionen Ørbækskilde på Riisvej ved Fårevejle, trak en kniv, og endte med at stikke pædagogen ihjel.

Den 20-årige har under hele forløbet og i retten fastholdt, at han ikke havde til hensigt at dræbe Namuyallah Ahamadzai, men at han stak efter armen. En mentalerklæring har fastslået, at den 20-årige var sindssyg i gerningsøjeblikket og at han har diagnosen skizofren paranoid. Den 20-årige er tiltalt for manddrab efter straffelovens paragraf 237. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en dom til anbringelse under psykiatrisk forvaring uden fastsat længde. Forsvareren har til retten forklaret, at hans klient nægter sig skyldig i drab, men kan erkende vold med døden til følge.