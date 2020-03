Mandag morgen: Kun få børn skal passes

- Nu kan vi rigtig få tid til at fingermale, lave kreative påsketing og hygge os!

Sådan lød det fra pædagogmedhjælper Caroline Rothgarn mandag morgen, hvor hun i Børnehuset Regnbuen i Vig havde taget imod det første af fire børn, som skal passes i løbet af de kommende to uger.

Mandag morgen trådte nødberedskaberne på kommunens børneinstitutioner for alvor i kraft. Rådhuset har ikke endnu ikke noget overblik over, hvor mange børn der skal passes, men en rundtur viser, at langt de fleste forældre har fundet pasningsordninger.