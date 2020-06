Skaderne for den påsatte brand er blevet opgjort til over 1,3 mio. kr. Foto: Stefan Andreasen

Mand nægter sig skyldig i påsatte brande i festival-containere

- MC er den gennemgående person. Det er ham sagen er bygget op på. De øvrige er med, fordi politiet har den opfattelse at de har været med i et vist omfang. Derfor seks tiltalte i denne sag, forklarede anklager for Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Rasmussen indledningsvis, dag Retten i Holbæk tirsdag tog hul på sagen.