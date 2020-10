Antallet af indbrud i villaer i Odsherred Kommune, ser på papiret ud til at være stigende, men dækker i virkeligheden »bare« over en enkelt gerningsmands værk.

Mand fængslet: Indbrud styrtdykkede måneden efter

I 3.kvartal 2019 blev der anmeldt 20 indbrud i privat bolig i Odsherred Kommune. Et tal, der i 3.kvartal i år er steget til voldsomme 42 anmeldte indbrud, men tallene fortæller slet ikke den forventede historie om en indbrudsbølge, der skyller ind over Odsherred, tværtimod.

Det fortæller Rasmus Brink, der har ansvaret for gruppen, der efterforsker indbrud hos Midt- og Vestsjællands politi.

Rasmus Brink slår derfor fast, at der ikke er tale om nogen indbrudsbølge i Odsherred, men at udviklingen tværtimod ligner den, der gør sig gældende på landsplan, hvor antallet af anmeldte indbrud er for stærkt nedadgående.