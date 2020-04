Se billedserie Lise Kure træner hver uge 200 kursister i varmtvandsbassinet i Nykøbing svømmehal, og blev arbejdsløse fra den ene dag til den anden, da corona lukkede for svømmehallerne. Privatfoto.

Man må gerne smitte med glæde

Odsherred - 03. april 2020 kl. 20:47 Af Helene Nielsen

- Om man kan danse mavedans i et varmtvandsbassin? Selvfølgelig kan man det. Du kan jo spørge mine kursister. Det er skideskægt og en god øvelse, siger Jytte Kure og griner.

Meget højt. For det gør Jytte Kure som regel.

Hun er kendt af især mange ældre borgere i Nykøbing og omegn, hvor hun hver uge underviser sammenlagt mere end 200 kursister på aftenskolehold i varmtvandstræning i Nykøbing svømmehal under LOF og FOF. Det vil sige. Det plejede hun at gøre.

- Corona satte en brat stopper for mine varmtvandshold. Udover, at jeg savner samværet, grinene og knusene med mine kursister, så satte det jo også en barsk stopper for min indtægt, siger Jytte Kure.

Ingen hjælpepakke til Jytte Selv om varmtvadstræningen var hendes primære indtægtskilde og fuldtidsjob, kan hun ikke blive dækket af statens hjælpepakker.

- Der er ingen hjælpepakke til Jytte. Jeg er timelønnet, og det hedder sig, at der ikke må betales timeløn for lektioner, der ikke bliver afholdt. Så der var ikke så meget, at rafle om. Nu er jeg arbejdsløs. Men det er der jo 50.000 andre, som også er, siger Jytte Kure.

Og så griner hun faktisk igen.

Hun har undervist i mere end 25 år. I første omgang tog hun en uddannelse som fitness-instruktør, og så fulgte ellers et utal af kurser indenfor alt, der har med træning og genoptræning af den menneskelige krop, at gøre. Callanetics, massør, rygseminarer, pilates, bækkenbundstræning, handicapsvømning og positiv psykologi.

- Jeg har da for resten også undervist i mavedans, tilføjer Jytte Kure.

25 års viden om træning af kroppen Mikset af indhentet viden om den menneskelige krop og en kreativ sans, som gerne vil vende tingene på hovedet, giver hende inspiration til den populære varmtvandstræning.

- Min målgruppe er folk med skavanker. Ingen specifikke sygdomme, men der er flest ældre på holdene, siger hun.

Holdene med træning i varmtvandsbassiner er populære hos aftenskolerne, fordi træning og genoptræning er nænsom og god for mange sygdomme og følgevirkninger efter operationer. Foto: LOF, Nordvestsjælland.



Selv om hun ikke møder sine kursister i det varme vand for tiden, så er der jævnligt kontakt.

- De sender mig SMS’er, ringer og vi holder øje med, hvordan hinanden har det. Folk er måske syge, nogen har mistet ægtefæller eller fået et nyt barnebarn. Det er den sociale del af varmtvandsholdene, som corona ikke kan lukke ned for. Det var ikke en del af pakken, da jeg blev ansat som underviser , men det er det blevet, og det er jeg glad for, siger Jytte Kure.

Nu sidder hun alene hjemme og venter på, at svømmehallen skal blive lukket op igen. Men humøret er lige så højt som altid.

- Det er vigtigt, at vi ikke drukner i rædselhistorier om corona. Vi skal sende sjove episoder, gode ting og smil rundt til hinanden. Smil smitter også, og selv i denne tid, må man gerne smitte hinanden med glæde, siger Jytte Kure.