Se billedserie Museumsinspektør Thomas Lund Johansen glæder sig over, at ankeret fra linieskibet »Prinds Christian Frederik« nu kan blive indskrevet som museums­genstand og sikret for eftertiden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Stor billedserie: Det historiske anker fra Willemoes' krigsskib skal nu sikres for eftertiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor billedserie: Det historiske anker fra Willemoes' krigsskib skal nu sikres for eftertiden

Odsherred - 10. februar 2021 kl. 17:47 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Et kæmpe-stort, mere end 200 år gammelt anker fra linieskibet »Prinds Christian Frederik«, hvor den legendariske søhelt P. Willemoes fik skudt hovedet i stykker af en kanonkugle under et slag mod briterne ud for Sjællands Odde i 1808, er ikke noget, man bare lige kaster med.

Det foregik med største nænsomhed, da det tunge anker, der har ligget som vartegn foran Odsherreds Museum på Annebjerggård i Nykøbing Sjælland, tirsdag blev løftet op med kran og lidt senere løftet af igen i museets oldtidshal.

Her skal det nu nænsomt restaureres.

- Jeg var ret nervøs for, om det kunne holde til at blive løftet - om det ville knække over. Det var med hjertet oppe i halsen, siger museumsinspektør Thomas Lund Johansen.

- Ankeret har stået ude i mange år og har fået det dårligere og dårligere og var begyndt at gå til af tidens tand.

- Nu skal det ind i tørvejr og fikseres på et bådebygger-stativ, og vi skal have stoppet nedbrydningen og sikre og stabilisere det, siger museumsinspektøren.

Ankerets træ-bom er af egetræ og har det - efter omstændighederne - godt.

Træet er skilt i samlingen, der nu skal udbedres.

Ankerets metal-krop er rusten og mærket af de mere end 200 år - de skarpe, tyndere blade, der skal gribe fat i havbunden, har det værst.

- Ankeret kan reddes, fordi vi gør noget nu. Vi skal have fat i konservator, så vi ved, hvad vi må gøre og ikke gøre med metallet, siger Thomas Lund Johansen.

Ved flytningen oprettede han ankeret som museumsgenstand med eget nummer, som en del af den i forvejen oprettede sag S004 på de tidligere indleverede genstande fra »Prinds Christian Frederik«.

- Det er jo et vigtigt anker fra flådens stolthed - det sidste linieskib »Prinds Christian Frederik«, et kæmpestort krigsskib, hvor Willemoes fik blotlagt hjernen, da en kanonkugle ramte ham i hovedet under et søslag i 1808 ved Sjællands Odde.

- Vi har mange andre gode ting fra skibet. Vi har Willemoes' skibs­kiste og skibsklokken og en del flotte møbler og væve af egetræ fra skibet, som lokale bjærgede som vraggods, siger Thomas Lund Johansen.

- Når det nu har fået nummer, er museet ved lov forpligtet til at passe på det, selvom det er bøvlet, stort og uhåndterligt. Vi binder os til, at det er bevaringsværdigt, og at vi ikke længere bare kan gøre, hvad vi vil.

- Nu skal det bevares til evig tid, fortæller Thomas Lund Johansen.

- Jeg glæder mig til at male en lille hvid tal-kode på ankeret nu, siger museumsinspektøren.

Museet har også en 18 punds kanon fra »Prinds Christian Frederik«s øverste batteridæk, og der er også kanonkugler i samlingen. Kanonen fungerer nu som rambuk-sikring til udstillingen »Solens Land« på Annebjerggård.