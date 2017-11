Se billedserie Kirsten Fredsgaard har arbejdet med sine glade nisser hele året, og nu er de til salg i Nordgårdshallen. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Malenes kreative messe er et hit

Odsherred - 26. november 2017 kl. 18:32 Af Martin Hoffmann Kønig

En troldedreng med uregerligt grønt hår, filtet med nål, og bolden han står med er vist filtet med hår fra en kat. Kreative mennesker skal ikke bare sidde og nørkle for dem selv. Sådan tænkte Malene Brinks Jensen, da hun for 15 år siden var på barsel med sin søn, og da hun er en person, der handler når hun har en ide, så startede hun en hobbymesse i det nordlige Odsherred.

Og siden er den bare vokset. Først var der syv hjemmehåndværkere, der solgte gode sager i hallens cafeteria, siden badmintopnhallen, og i de seneste 12 år er messen vokset sig stor nok til at fylde Nordgårdshallen, og selvom udstillerne betaler 400 kroner for et bord og 600 kroner for to borde, så er der ikke noget overskud at skumme for Malene Brinks Jensen.

Alene hallejen er på 7.500 kroner, og stod det til Odsherred kommune, så skulle hobbymessen betale for en dag ekstra, men bliver det krav ført igennem, så får det advarselslamperne til at skriglyse for det vil være dødstødet til den populære messe, hvor der i løbet af weekenden kommer adskillige tusinde publikummer.

Den sidste weekend før advent. Hobbymessen i Nykøbing er ikke en julemesse, men det gør ikke noget skidt ved salget, at der er mulighed for at købe gode håndlavede julegaver. Berit Hansen, fra Nykøbing, har de seneste seks år hjulpet med at arrangere messen, og hun ved godt, at der er en risiko for, at andre løber med hallen på den ønskede weekend, så derfor har hun sørget for, at den er forudbestilt de næste 10 år.

Bag et bjerg af hæklede nisser, alle glade, sidder Kirsten Fredsgaard, fra Fårevejle. Det er første gang hun er med på hobbymessen, og om det er den helt store forretning har hun ikke helt overblik over, men hyggen står først, når hun skal fortælle, hvad hobbymessen kan, og datteren har hun taget med, for hun har mobilepay, og det er nødvendigt i denne næsten kontantløse tid.