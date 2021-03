Maksimalt 30 minutter med våd ble på plejecenter

Grundlæggende sygepleje og metoder til kommunikation med praktiserende læger, er et af tre elementer, som ledelsen på plejecenter Solvognen, i Højby, har sat i værk oven på flere alvorlige klager fra pårørende til tidligere beboere.

Samtidig er den kommunale forvaltning gået i gang med at undersøge, hvad det vil koste fast at knytte læger til Odsherred Kommunes plejecentre, for at undgå misforståelser mellem travle praktiserende læger og pressede plejecenter-ansatte, der er sat gang i at uddanne de ansatte på plejecentrene i at bruge dokumentationsværktøjet Cura endnu bedre end i dag, og et forsøg på at få de lokale politikere til bevilge penge til indkøb af nødkald, så alle beboere på kommunens plejecentre får en.