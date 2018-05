Se billedserie Der er endnu engang ørneunger i Odsherred, og der virker som om ørneparret har fundet sig solidt til rette. Foto: Lars Frede Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Majestæten har fået unger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Majestæten har fået unger

Odsherred - 14. maj 2018 kl. 07:40 Af Martin Hoffmann Kønig Seks til otte år gamle, men alligevel mor og far for fjerde gang. Det er status for det havørnepar, der holder til i Ulke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»De gamle fugle har nu så megen erfaring, at de har nemt ved at skaffe sig føde til ungerne. For eksempel varer det ikke længe inden hornfiskene kommer til fjorden, og så vil der stå hornfisk på menuen i et stykke tid,« siger han til Nordvestnyt.

Han roser skovens publikum for at være flinke til at blive på vejen, når de skal studere ørnene i reden, og fortsætter det, så vil man kunne nyde ungerne i flere måneder, før de forlader reden.