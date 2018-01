Flere hundrede Vig-borgere gik i 2013 i fakkeltog gennem byen for at støtte op om, at overbygningen i Vig skulle bevares. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Mailstorm til politikere

Odsherred - 15. januar 2018 kl. 17:49 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En større gruppe forældre til børn på Sydskolen i Vig er gået sammen om at kæmpe for, at få skolens overbygning genetableret, så eleverne kan fortsætte til og med 9. klasse. I dag er der kun elever fra 0. til 6. klasse i Vig. Overbygningen på skolen blev afskaffet i forbindelse med den nuværende skolestruktur for fire år siden.

Det nye børne- og uddannelsesudvalg skal på det første møde tirsdag blandt andet se nærmere på processen for arbejdet med en ny skolestruktur i kommunen.

Forældrene har hver især skrevet individuelle breve til samtlige medlemmer af børne- og uddannelsesudvalget, hvor de argumenterer for, hvorfor det efter deres mening er vigtigt for både skolen og Vig by, at eleverne kan blive på samme skole til de forlader folkeskolen.

- Argumentet for lukningen var, at der ikke var opbakning til skolen. Men i dag er der en elevfremgang på næsten 30 procent. Sydskolen i Vig er den skole i kommunen, som har næst flest elever indskrevet i 0. klasse næste år, siger Maria Jacobsen.

Forældregruppen peger også på, at det vil gavne bosætningen i området, hvis der er en skole med overbygning.

- Vi synes Kommunen skyder sig selv i foden, ved at flytte eleverne væk fra byen efter 6. klasse, siger Maria Jacobsen.

Formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S), indrømmer, at der er kommet temmelig mange henvendelser om overbygningen fra forældren i Vig.

- Men jeg er først og fremmest rigtig glad for at mærke det engagement hos forældrene. Vi tager ikke stilling til, hvilke modeller vi går videre med endnu. Så jeg kan heller ikke sige, om jeg er for eller imod en overbygning i Vig, siger Søren With.

Han lover dog, at forældrenes argumenter og forslag vil komme med i de senere overvejelser om den nye skolestruktur.