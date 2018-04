Madkærester: Fødevarecenter i flytte-flirt med slottet

I et stykke tid har Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) og Dragsholm Slot flirtet med hinanden, og nu ser det ud til at vejen er banet for et parløb. I hvert fald er der velvilje fra begge parter til at flytte sammen på slottet, hvor slotsdirektør Mads Bøttger åbner porten for at lade fødevarecentret rykke fra det tidligere administrationscenter i Fårevejle og ind i herskabsstalden, så snart det er muligt.