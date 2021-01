Medicinalvirksomheden Lundbeck kan snart begynde at lave detaljerede planer for en udvidelse af fabrikken. Foto: Mik

Madicinalvirksomhed kan snart få lov at udvide

Lokalplan 2017-02.1 for Lundbeck A/S, kommunens næststørste virksomhed, i Lumsås, er tæt på endelig vedtagelse.

Ifølge den kommunale administration, så er lokalplan, kommuneplantillæg og tilhørende miljørapport det grundlag, der skal sikre, at Lundbeck kan udvikle deres produktionsnalæg på en måde, så det er indpasset i det omgivende landskab, hvilket blandt andet betyder, at virksomhedens nuværende areal bliver udvidet med 75 meter i nordlig retning.

I løbet af processen har der været en række udtalelser fra offentlige myndigheder, hvor blandt andet Miljøstyrelsen eftersøgte et afsnit om grundvand, og ikke mindst 31 høringssvar, der gør indsigelser mod forudsætningen om, at der ud fra en samfundsmæssig, miljømæssig og landskabelig afvejning skulle være grundlag for at tillade udvidelsen.