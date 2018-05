Madforståelsen kommer rullende i trailer-størrelse

Det er lavpraktisk, let forståeligt og et helt nyt koncept. Nordisk center for Lokale Fødevarer har sat hjul på fødevareforståelsen og fået et værktøj til at komme rundt i Odsherred og øge madforståelsen hos børn og unge og hvem, der ellers måtte have lyst til et besøg af konceptet »Kulinarisk Karavane«.