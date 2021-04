Det ser ud til at Rørvig Street Food får endnu en midlertidig tilladelse til at drive madmarked, men før næste års sæson skal der være udarbejdet en egentlig lokalplan til at regulere madboder. Foto: Mie Neel

Madboder er noget mange vil lave

Noget, der ikke ser ud til at lykkedes fordi administrationen har til sinds at give endnu en midlertidig tilladelse, men samtidig er det planen at der før sæson 2022 skal laves en lokalplan, der sætter håndfaste rammer omkring madboder i området.

»Der er allerede i dag andre ejendomme, som ønsker madboder, og der er derfor behov for at se området samlet. Desuden ønsker Spar købmanden at udvide, hvilket også vil blive indarbejdet i lokalplanen på baggrund af planlovens rammer for enkeltstående dagligvarebutikker. Efter administrationens forståelse vægter byrådet liv i bymidterne højt. Lokalplanen skal søge at sikre et balanceret tilbud af service og detailhandel i sommerhusområdet, således at bylivet ikke trækkes ud af bymidterne.«