Marianne Lundsteen er glad for at kunne komme tilbage til Madame. Foto: Jørgen Graversen

Madame Marianne retur efter uheldigt fald

For efterhånden mange uger siden faldt Marianne Lundsteen - butikschef i modeforretningen Madame på Vig Hovedgade - da hun var ude at motionere. Og det var et meget uheldigt fald, der blandt andet førte til et brækket håndled.