De mange gæster betyder, at nogle biler holder på cykelstien, men Rørvig Street Food henviser til p-pladsen på Lynghusvej. Foto: Torben Andersen

Mad-succes har skabt parkeringsproblem

Der kan være 220 gæster i haven. De mange gæster har skabt et parkeringsproblem, for p-pladsen foran markedet bliver hurtigt fyldt op om aftenen, og så holder nogle biler på cykelstien.

- Der er ingen tvivl om, at det trafikale er vores akilleshæl. Vi arbejder med det hver dag - ved at sætte adfærdsændrende skilte op og henvise til den store p-plads ved Lynghusvej. Vi appellerer til folks sunde fornuft, men her er mange mennesker i området, så det presser også os i forhold til parkering, siger Morten Larsen, en af initiativtagerne til Rørvig Street Food.