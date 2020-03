Måske studenterhue uden vogntur

Fie Høst Holm går i 3. R. Hun er også i gang med den store opgave, og er i dag en tur forbi gymnasiet, for at hente en bog.

- Det er noget af en tilvænning, at skulle arbejde hjemmefra, og den vejledning vi får, er jo heller ikke optimal. Det gør det heller ikke lettere, at bibliotekerne er lukkede. Jeg har fundet mange bøger i godt tid, men det er der helt sikkert mange af mine medstuderende, som ikke har. De har det nok ikke alt for let, siger hun.