Måske mere banko på nettet i fremtiden

Onsdagens forsøg med online-banko via Facebook, samlede spillere fra både Stubbekøbing og Købehavn foruden de mere velkendte lokale spillere. Omkring 60 personer med, da opråber Finn Olsen Idrættens Venner i Asnæs gik online, og som bliver en tilbagevendende begivenhed sålænge coronaen regerer. Foreningens formand Arne Søgaard Hansen fortæller, at foreningen overvejer at fortsætte med online-banko - også selvom der i fremtiden skulle blive mulighed for at samles i forsamlingshuset igen.