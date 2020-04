Arne Mikkelsen er glad for, at det pædagogiske måltid nu genindføres på plejecentrene i Odsherred Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Måltidet, der aldrig skulle være stoppet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Måltidet, der aldrig skulle være stoppet

Odsherred - 18. april 2020 kl. 13:37 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange beboere på plejecentrene i Odsherred Kommune spiser for lidt, og derfor indførte man i september 2018 det pædagogiske måltid, hvor ansatte og beboere spiste den tilberedte mad sammen.

En super god ordning, der stimulerede spise- og livslysten hos mange beboere, men som dog ophørte ved udgangen af sidste år, for pengene til ordningen slap op, mente de på plejecentrene, og det betød, at de ansatte igen måtte have fat i hjemmesmurte klemmer mens de ældre fik varm mad, når klokken meldte frokost eller aftenmadstid.

Målet med det pædagogiske måltid var ellers, at personalet skulle fungere som en slags vært, hvor to personaler fik fri kost til frokost og aften, for at kunne indgå på lige fod med beboerne til måltiderne.

Formanden for social- og forebyggelsesudvalget, Arne Mikkelsen (SF) undrer sig over, at ordningen var stoppet, for det har aldrig været politikernes ønske eller beslutning, men han har nu, samen med det øvrige udvalg, accepteret, at de 197.100 kr., som en genindførelse af det pædagogiske måltid vil koste, findes på hjemmeplejens budget.

»Det er en vigtig ordning, og vi har aldrig afskaffet den politisk. Der bor en række ældre på vores plejecentre, der ikke får nok at spise, og dermed ikke nok næring, og for dem er det fantastisk vigtigt, at der dufter af nylavet mad, og at man skaber en ligeværdig situation ved måltiderne, hvor de ansatte spiser det samme mad som beboerne, og sammen med dem, så de har noget at spejle sig i,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.