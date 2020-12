Gymnastikopvisningerne har altid kunnet fylde hallen. Her er det i forbindelse med fejringen af foreningens 80 års fødselsdag. Foto: Peter Andersen

Må udsætte 90 års fødselsdag til de igen kan føre fanen ind

- Der er ikke andet at gøre, end at aflyse og vente på, at situationen bliver bedre. Som det er nu, er en fejring ikke forsvarlig.

Formand for Asnæs Gymnastikforening, Søren Gynther Astrup er ærgerlig over, at foreningen ikke som håbet kan samles og fejre 90 års fødselsdag.