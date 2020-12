Der er tvivl om, hvad man må benytte Annebjerggaard Hovedgaard til, så det bliver nu uddybet, inden en ny budrunde søsættes for at få solgt museumsbygningerne. Foto: Marianne Nielsen

Må ud i ny udbudsrunde for at få museumsbygninger solgt

- Der er ikke nogle bud, der bliver forelagt økonomiudvalget. Der er lidt usikkerhed hos nogle af dem, der har kigget på det, om hvad er egentlig planmæssigt muligt at lave på arealet. Så det laver vi en beskrivelse af, så det bliver tydeligere, og vurderingen er, at det vil give nogle flere bud, så der kommer en ny budrunde, uddyber borgmesteren.

Det er intentionen at finde et andet sted til museet, men selvom Annebjerggaard bliver solgt, så har man tre år til at flytte kulturhistorien til en anden adresse. Der er endnu ikke taget stilling til, hvor et fremtidigt museum skal ligge.