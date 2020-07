Indehaver af Burgerhjørnet Søren With (S) har fruen Airyn ansat, og hendes kontoruddannelse betyder,at myndighederne mener at han skal have en elev ansat, selvom han kun har åbent halvdelen af året, ellers må han betale til AUB, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Må betale bidrag ved kasse ét: Elevregel rammer sommer-grillbar

Odsherred - 14. juli 2020 kl. 12:56 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grillbar-ejer og byrådsmedlem Søren With (S) er frustreret efter at have modtaget et brev fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der beder ham betale ved kasse ét, fordi han ikke har en elev ansat i sin populære sæsonbutik Burgerhjørnet på Vig Lyng.

- Problemet er, at min kone jo har en kontoruddannelse, men ud over at hjælpe med bogholderiet står hun jo mest i køkkenet. Men fordi hun har en uddannelse, har vi en forpligtigelse til at ansætte en elev, forklarer Søren With.

AUB-bidraget bliver beregnet på baggrund af det ATP-bidrag, virksomheden har betalt for sine uddannede medarbejdere. I 2020 er bidraget på 697,75 kr. pr. kvartal.

- Det er formuleringen i brevet om, at jeg ikke vil have elever, der går mig på. Det vil vi gerne, men jeg har svært ved at se, hvilken elevplads jeg kan tilbyde i en sæsonbutik. Så at blive økonomisk ramt for ikke at ville ansætte elever, har jeg det derfor noget stramt med, siger han - og forstår ikke, hvorfor reglerne ikke tager højde for turistområdernes vilkår, og at han i stedet beskæftiger omkring 25 unge, der på Burgerhjørnet i mange tilfælde møder arbejdslivet for første gang i form af et fritidsjob.

- Jeg synes selv, at vi gør det ret godt, og der ligger jo også en pædagogisk opgave i at have 15-16-årige ansat. Men nu har jeg kontaktet EUC Nordvestsjælland for at høre, om de har elever, der kan passe ind hos os i den tid, vi har åbent, fortæller Søren With.