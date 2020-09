En lange række priser bliver overrakt i Odsherred ved en festlig begivenhed. Men i år bliver der ingen OdsHædring i traditionel forstand. Foto: Mie Neel Foto: Foto:Mie Neel

Må aflyse kæmpe prisfest

Odsherred - 22. september 2020 kl. 15:19 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Risikoen for at sprede corona yderligere rundt i kommunen får nu arrangørerne til at aflyse OdsHædring. Det oplyser formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget Gitte Hededam (S), der også er formand for gruppen af arrangører bag hædringen.

- Vi har kigget på hinanden og er helt enige om, at vi ikke kan samle så mange mennesker i denne tid. Det er det eneste rigtige at gøre, siger Gitte Hededam om beslutningen.

Fredag den 13. november skulle Odsherred Kommune have været vært ved et stort arrangement i Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter, hvor odsinger, der har gjort sig ærligt bemærket i løbet af året, skulle hædres for deres indsats.

Men situationen og de nuværende corona-restriktioner gør det umuligt at samle folk til fest og kåring i hallen.

- I stedet bliver der tale om en virtuel kåring af de mennesker, der kitter Odsherred sammen. Måske via kommune-tv eller livestreming på Facebook. Datoen holder vi fast i, men planlægningen er kun lige begyndt, men vi skal nok finde en måde at hædre odsingerne på, fastslår udvalgsformanden.

OdsHædring er et pris- og hædringsshow med musik, underholdning, god stemning og ikke mindst priser og hædringer i følgende otte kategorier: Fritidsprisen, Vækstprisen, Handicapprisen, Kulturprisen, Fødevareprisen, Iværksætterprisen, Ungekulturprisen, Odsherred Påskønner samt Årets Idrætspræstationer.

Tidligere i dag blev også den mangeårige tradition med kulturnatten i Asnæs aflyst af samme årsag.

Kulturnatten var planlagt til at foregå den 30. oktober. Her havde Ung i Odsherred blandt andet budt ind med et Horror House og mundbindskonkurrence, men al aktivitet med kommunal afsender er aflyst.

