Se billedserie Odsherreds Gymnasium har afvist at blive fusioneret med EUC Nordvestsjælland. Foto: Marianne Nielsen

MF: Odsherred ender som uddannelsesørken

Odsherred - 24. oktober 2020 kl. 19:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Folketingsmedlem for Venstre, Sten Knuth, er bekymret for ungdomsuddannelserne i Odsherred. I en pressemeddelelse beskylder han undervisningsministeriet for at blokere for en fusion mellem Odsherreds Gymnasium og EUC Nordvestsjælland. I februar indførte regeringen et midlertidigt stop for fusioner mellem uddannelsesinstitutioner, og det er dette stop, som Sten Knuth mener, vil ramme uddannelserne i Odsherred.

- Odsherred risikerer, at ende som en uddannelsesørken, hvor der bliver stadig færre uddannelser til rådighed for de unge - og gøre fraflytning fra egnen til et endnu større problem, end det er i forvejen, skriver Sten Knuth.

Direktør for EUC Nordvestsjælland, Steffen Lund, siger, at der aldrig er blevet ansøgt om en fusion mellem Odsherreds Gymnasium og EUC Nordvestsjælland. I maj lavede konsulentfirmaet PWC en analyse af mulighederne for et fælles uddannelsescampus i Asnæs, og her var konklusionen blandt andet, at mens EUC Nordvestsjælland gerne ser en fusion, så er der ikke interesse for en fusion fra gymnasiets side.

- Jeg tror en fusion ville være med til at styrke en campusdannelse og miljøet omkring de unge. Det ville give flere elever på sigt. Men på nuværende tidspunkt er det ikke en mulighed, så vi ser på andre muligheder, som for eksempel samlokation af flere uddannelser, siger Steffen Lund.

Rektor på Odsherreds Gymnasium, Niels-Peter Babalola Andersson, skriver til Nordvestnyt, at en fusion efter hans mening ikke er den oplagte løsning.

- Unge søger fællesskaber, men samtidig selvstændige uddannelsesmiljøer. Jeg arbejder for at udvikle og fastholde et bredt udbud af uddannelser i Odsherred, skriver Niels-Peter Babalola Andersson.