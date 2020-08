Lytte-salon: Galskab i ørerne på det gamle psykiatrihospital

- De synes godt om konceptet - at sidde i hospitalets gamle rum og lytte til fortællinger om galskab. Normalt sidder man hjemme eller går for sig selv og lytter til en podcast, så det med at skulle et specielt sted hen, synes de er spændende. Det får dem til at reflektere over stedets historie, behandlingen af psykisk sygdom dengang og nu, fortæller projektleder Lise Jørgensen fra det lokale Teater BorderLine.