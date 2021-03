Lystfiskere: Håber på flere piger og store karper

Karper som disse, som Nordvestnyts fotograf »fangede« i en af Lammefjordskanalerne, står højt på ønskelisten. Foto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Odsherred - 31. marts 2021 kl. 11:15 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Der er ingen risiko for at freden langs Lammefjordskanalerne i Odsherred bliver forstyrret, selv om der bliver fløjtet start til påskens store karpefestival arrangeret af Odsherred Sportsfoskerforening. Sportsfiskere er nemlig et forholdvist fredeligt folkefærd, og især når det kommer til noget så nørdet, som karpefiskeri.

- Det kræver koncentration. Karperne er meget snu fisk. De er svære at fange, for de hopper ikke på hvad som helst, fortæller formand for Lammefjordskanalerne, Claus Foss.

Foreningen efterlyser i år især kvindelige karpefiskere, og lokker i påskens konkurrence med en særlig præmie til den pige, som fanger den største fisk. Konkurrencen strækker sig fra den 1. til den 5.april, og for de fleste af fiskerne er det ensbetydende med fem dage i et lille telt på brinken, mens man venter på det helt store hug.

- Alle fisk bliver genudsat, så snart de er fotograferet og vejet. Der er ingen, som tager karperne med hjem, siger Claus Foss.

Men selv om duften om friskstegt fisk over bål ikke bliver en del af karpefestivalen, så skal sportsfiskerne stadigvæk have proviant under konkurrencen.

- Det kan godt være lidt halvkoldt, at sove i teltet, men vi lever godt af pizzaer eller en dåse forloren skildpadde, mens vi venter, siger Claus Foss med smil i stemmen.

Han forventer godt 25 deltagere til Karpefestival. Sådan plejer det, at være, og i modsætning til så meget andet, så har lystfiskeriet ikke lidt under coronakrisen.

- Lystfiskere står helst ikke for tæt, og vi har 42 kilometer kanaler, vi må fiske i, siger Claus Foss.