Lyssignalet virker, men lider under påkørsler

»Reparatøren fra Seas-NVE, som driver vores lyssignaler har oplyst, at der var sket en påkørsel af en af standerne. Systemet rapporterer selv ind til Seas om, hvorvidt der er enkelte dioder i stykker eller om hele systemet er beskadiget. Ved påkørsler bliver hele systemet desværre ofte beskadiget, hvilket medfører at systemet »lukker ned« for at undgå farlige situationer, for eksempel at der vises grønt fra begge sider. Reparatøren oplyser desuden at der jævnligt sker påkørsler af anlægget i det kryds. Vi har kontaktet Seas for at få data om krydsets funktionalitet over en længere periode med henblik på at få viden om typerne af fejl, herunder om det er relateret til påkørlser som vi kan bidrage til at undgå,« siger han.