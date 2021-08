Se billedserie Lyssignalet i krydset Havnevej og Jernbanevej virker ikke, og hvornår dete r repareret hard et ikke været muligt at få oplyst. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Lyssignalet, der bare ikke gider virke

Odsherred - 19. august 2021 kl. 10:46 Af Martin Hoffmann Kønig

Det ganske store lyssignal i krydset ved Havnevej og Jernbanevej i Nykøbing er gået ud, og det er absolut ikke første gang.

Præcis hvornår det vil komme til at virke igen, er ikke til at sige, men ifølge Jørgen Eriksen, der er konstitueret leder af Odsherred Kommunes trafikafdeling, så bliver der arbejdet på at reparere lyskrydset.

Samtidig har han bedt dem, der driver lyssignalet om at gennemgå data for lyskrydsets funktionalitet det sidste halve år, for at følge op på hyppigheden i lyskrydsets funktionsevne.

I sommeren 2019 var den helt gal med lyskrydset, der ikke virkede i over en uge, og kommunen måtte ud og leje et midlertidigt anlæg, men det stationære signalanlæg drillede og drillede.

Ifølge FDM, så skal man som bilist huske, at reglerne om højre vigepligt gælder, når et lyskryds er gået ud, men også, at man skal regne med, at ingen holder tilbage, og at man derfor skal bevæge sig langsomt frem i krydset.