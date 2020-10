Bodil Jensen, Lise Andersen og Lisbeth Riis solgte lørdag lyserøde ting til fordel for forskningen i brystkræft. Foto: Torben Andersen

Lyserød Lørdag i Asnæs Centret

For 13. gang blev der i lørdags holdt Lyserød Lørdag i hele landet. Og i Asnæs Centret hang der masser af lyserøde balloner, mens Kræftens Bekæmpelse s Odsherreds-afdeling fra en bod solgte lyserøde materialer for at samle penge ind til forskning i brystkræft. På boden ses blandt andet paraplyer, øreringe, t-shirts og tørklæder.