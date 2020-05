Lyngen blev i 2016 en by med Lyngvejen som den 5 km lange gennemgående vej. Foto: Preben Moth

Lyngen er Odsherreds største by

Odsherred fik i 2016 en helt ny by.

Sommerhusområdet langs Sejerøbugten opnåede status af bymæssig bebyggelse og byen fik navnet Lyngen, hvilket i daglig tale er fællesbetegnelsen for Jyderup Lyng, Vig Lyng, Ellinge Lyng og Hønsinge Lyng.

Byens rygrad er den omtrent fem kilometer lange strækning på Lyngvejen med afgrænsning fra krydset Kirkeåsvejen/Lyngvej vest for Højby til Trekanten ved Nybolig ved Lyngvejens udmunding i Nykøbing-Slagelsevej.

Løsningen med at give området med 7000 sommerhuse og ca. 1000 med fast folkeregisteradresse på Lyngen status af bymæssig bebyggelse hang sammen med sommerperiodens befolkningseksplosion, forklarede daværende formand for miljø- og klimaudvalget, Morten Egeskov (V) til dagbladet Nordvestnyt.

- Vi syntes, at især om sommeren er det her et sammenhængende område med en trafik og en befolkningsmæssig tæthed, der svarer til bymæssig bebyggelse.