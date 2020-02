Se billedserie Økonomiprofessor og lykke-forsker Christian Bjørnskov fortalte mandag i Pakhuset om den nyeste lykkeforskning. Foto: Thomas Olsen

Lykken handler også penge

Odsherred - 18. februar 2020 kl. 13:52 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Opsparing gør os permanent lykkelige. Opsparingen gør os nemlig mere sikre!

Sådan lød det fra lykkeforsker og økonomiprofessor Christian Bjørnskov i Pakhuset i Nykøbing mandag aften. Odsherreds Biblioteker og Kulturhuse har i februar fokus på lykken, og derfor fortalte Christian Bjørnskov om den statistiske forskning i lykke.

Christian Bjørnskov, som er ansat på Aarhus Universitet, understregede, at der er mange metode-problemer i lykke-forskningen. Folks egne udsagn er ofte båret af fortielser og kulturelle normer, når de skal udtale sig om deres egen grad af lykke, og derfor er det bedre at nærme sig emnet ved at spørge for eksempel naboer og familier om, hvad der gør en given person lykkelig.

Statistiske undersøgelser viser, at danskerne ligger helt i top i forhold til lykken. Og Christian Bjørnskov understregede, at der er klare svar på dette: Det skyldes vores høje grad af tillid til andre mennesker og graden af personlig frihed.

Christian Bjørnskov fortalte, at man har undersøgt lykken i forhold til blandt andet alder og køn. Unge og ældre er de mest lykkelige, mens lykken er i bund ved 40-års alderen, hvor der er bekymringer for børnene, og hvor man finder ud af, at man alligevel ikke nåede sine ungdomsdrømme.

- Men så kan man lægge nye, mere realistiske planer, og så ser vi, at lykken stiger, indtil i slutningen af 60'erne, hvor billedet bliver mere mudret, blandt andet på grund af, at ægtefæller dør, sagde Christian Bjørnskov.

Han understregede, at der er mange myter om, at tilliden i samfundet er blevet mindre, for eksempel ved at man låser mere af end for et par generationer siden.

- Men tilliden er steget, blandt andet fordi genera­tionen, der blev født omkring 2. verdenskrig, er ved at dø ud. Den efterfølgende generation er nemlig præget af en højere grad af tillid, sagde han.