Lykkelig cykellegende 75 år i dag

Tilnavnet Leif den Lykkelige, fik han, fordi han ved OL i Mexico i 1968 blev så glad over at opnå en sølvmedalje, så han smilede over hele femøren. Guld-Leif kom han til at hedde, efter at han i 1969 i det tjekkiske Brno-løb kørte fra alle konkurrenter, og dermed vandt verdensmesterskabet på landevej.