Lyhn-raketten blev skudt af i Hørve

Stilen kan minde om Niels Hausgaards, hvor hovedfigurerne fra fortællingen går med over i sangene. De to, herligt fjollende forfattere dribler som standup'ere publikum ind i Lyhns liv, blandt andet den seksuelt sent debuterende Gerdas møde med en højskolelærer med Grundtvig-kindskæg på Lumsås-missildagen 6. september 1982. Det var ikke kun en Harpoon-raket, der gik af. Gerda fik ni måneder senere sønnen Jens, der opvæksten igennem tror, at far landede med en rumraket og fløj igen. Han vil være astronaut og finde sin far.