Lyden er lokal, når Nasa lander på Mars i morgen

Til mediet fortæller han også, at man er meget beæret over at blive valgt til rummissionen, og at man ser frem til dagen med stor spænding. Det er jo heller ikke hver dag ens produkter bliver udsat for så voldsomme forhold at optage under, og så være i stand til at sende det tilbage til jorden på bare tyve minutter.