Lundbeck er igen en risikovirksomhed

- Lundbeck er den samme virksomhed i morgen, som den er i dag. Det er vigtigt at understrege, at det lokale brandvæsen føler sig fuldt i stand til at håndtere en eventuel brand på virksomheden, og at der derfor ikke bør være grund til bekymring over, at eventuelle uheld med virksomhedens farlige stoffer kan udgøre en fare for omgivelserne, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Yvonne Korup, i en pressemeddelelse.