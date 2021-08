Der var så stor søgning til ponyridningen »Vrinsk«, at der måtte udvides med en ekstra times åbning for at samle op på køen. Foto: Mie Neel

Lumsås jubler: Festival igen til næste år

Gæsterne strømmede til Lumsås Festival fredag og lørdag, og det får arrangørerne fra det lokale foreningsliv til at juble og love, at festivalen vender tilbage i 2022.

- Det gik over al forventning. Folk var glade, der var betydeligt flere gæster, og der var masser at opleve. Fra alle dem, vi havde inviteret til at komme med stande, har vi fået tilbagemeldinger om, at der var stor søgning. Vi er ovenud tilfredse, lyder det fra talsmand Mads Bruun Pedersen.

- Der var så mange, der ville prøve en ridetur, at hun måtte udvide med en ekstra time. Hun kunne ikke holde ud at se, alle de børn blive så kede af det, siger Mads Bruun Pedersen.

- Men sådan er livet jo på åsen. Det er altid luft under vingerne i Lumsås. Vi er bare glade for, at vejrguderne var i godt humør, så vi kun fik et lille dryp regn fredag ved åbningen. Det var så lidt, at paraplyerne ikke kunne nå at blive slået op, siger talsmanden.