Der var mørke vinduer og helt mennesketomt på den konkurstruede friskole i Starreklinte mandag eftermiddag. Foto: Marianne Nielsen

Lukningen kom ud af det blå

Odsherred - 20. februar 2018 kl. 14:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kom som lynet fra en klar himmel uden forvarsel. Meldingen om mulig konkurs kom pludseligt, også for fagcentret i kommunen, der ikke var orienteret.

Direktør for velfærdsområderne i Odsherred Kommune Gitte Løvgren og fagcentret for børn og uddannelse fik travlt, da de i medierne lørdag kunne læse, at friskolen i Starreklinte var faretruende nær en konkurs, og bestyrelsesformanden bad forældrene om at finde anden skolegang til børnene allerede mandag.

Da Høve Friskole for et par år siden var igennem en tilsvarende konkursbegæring og senere konkurs, var skolen tidligere ude med at informere forældre, men også kommunen, som fik muligheden for at forberede alternative skolemuligheder. Denne gang var fagcentret ikke orienteret, oplyser Gitte Løvgren.

- Det her er kommet meget pludseligt, men vi skal nok få løbet det op og give den hjælp, dem, der henvender sig, måtte have brug for, siger hun.

Mandag eftermiddag stod det klart, at der er ni af de omkring 40 elever på skolen, der har bopæl i Odsherred.

Friskolen i Starreklinte er for elever fra 0. til 10. klasse og har både dagelever og fra 6. klasse også kostelever.

mani