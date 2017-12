Se billedserie Der er ingen strøm i stationsbygningen, så juletræet har endnu ikke været tændt. Foto: Marianne Nielsen

Lukket for strømmen: Juletræet uden sin pynt

Odsherred - 09. december 2017 kl. 07:47 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Hørve undrer folk sig. Byens juletræ har stået strunkt og rankt foran stationsbygningen. Men julelysene har endnu ikke været tændt. Der er nemlig ikke noget strøm i stationsbygningen, som normalvis leverer strøm til juletræskæderne.

Indtil for nogle måneder siden var stationsbygningen base for virksomheden LevAs med blandt andet bosted og Café Venteværelset, drevet med hjælp fra unge med autisme-diagnoser.

Men nu ligger bygningen øde hen, og der er lukket for strømmen.

- Ja, det blev vi jo noget forbavsede over, da vi skulle til at sætte strøm til. Vi plejer jo at få strøm ovre fra stationsbygningen, men nu er der åbenbart lukket for strømmen. Jeg ved ikke om det er i forbindelse med at LevAs gik konkurs, men der er i hvert fald ikke noget strøm i bygningen, fortæller formand for Hørve Erhvervsforening, Per Larsen.

Planen er nu at få fremskaffet en lift, så man kan tage strøm fra julestjernen i den sidste lygtepæl ned mod stationsområdet.

- Der kan vi tage strømmen, men det kræver at vi har en lift. Det kan ikke gøres med en stige. Det er for højt, så vi er nødt til at have fat i en lift, for at kunne nå derop, forklarer Per Larsen.

- Det har taget lidt tid at få fat i liften, men forhåbentlig kommer der lys på træet i løbet af weekenden, tilføjer han.

Hørve Erhvervsforening er vant til at låne strøm fra forskellige for at få lys i stjernerne ved juletid.

Men lys i kæderne skal der nok komme, lover erhvervsforeningens formand.

Træet blev placeret ved stationen den 2. december.