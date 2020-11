Det ikoniske pyramidetag på Asnæs Svømmehal skal udskiftes med et fladt tag. Svømmehallen vil først kunne genåbne i slutningen af juli næste år, vurderer kommunens afdelingsleder. Foto: Stefan Andreasen

Lukket efter råd i bjælker: Genåbner først i juli næste år

Den råd-skadede og nedlukkede Asnæs Svømmehal skal have udskiftet tagkonstruktionen og kan efter al sandsynlighed først genåbne i slutningen af juli næste år, oplyser Niels Minor Borre, afdelingsleder i Ejendomme i Odsherred.

- Vi har en klar formodning om, at svømmehallen kan stå færdig til ibrugtagning i uge 30 i 2021, lige efter sommerferien - og lige inden svømme-sæsonen skal i gang. Men desværre er vi jo nødt til at have lukket ned nu i den kommende, store svømme-sæson, siger Niels Minor Borre.