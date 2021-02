Vig Bio er tvunget til at holde lukket, men de har brugt lukketiden på en stor inevstering.

Lukket biograf har investeret stort

Et voldsomt stort øv, har der givet lydt hos ledelsen af Vig Bio, da det blev klart, at februar bliver endnu en corona-lukket måned.

En bitter måned for en lokal biograf, for vinterferien trækker mange gæster til sommerhusene, og de vil underholdes, og plejer at give fyldte biografsale og klingende mønt i foreningskassen.