Lukker skole og hænger på husleje til 3,6 mio. kr.

Odsherred - 25. juni 2020 kl. 13:03 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bygningsstyrelsen ejer Lærkehus, i Annebergparken i Nykøbing, der året ud huser Den Danske Scenekunstskole, men skolen har opsagt deres lejemål fra årsskiftet, og vil lukke afdelingen i Nykøbing for at spare omkring tre mio. kr.

Problemet er blot, at det ser ud til at besparelsen bliver langt lavere end forventet.

I hvert fald står der i skolens lejekontrakt med Bygningsstyrelsen, at den årlige leje af det 2.050 m2 store hus er på 1,8 mio. kr., og at lejemålet tidligst vil kunne fraflyttes januar 2023.

Ifølge Carsten Engdal, fra Bygningsstyrelsen, vil man forsøge at finde en ny lejer, men det kan lige så vel ende med at man vil forsøge at sælge huset, og indtil det sker, så hænger scenekunstskolen på huslejen.

Huslejebindingen opstod, fordi huset i 2017 blev renoveret for 11,9 mio. kr. for at kunne leve op til scenekunstskolens behov, og skolens prorektor, Peder Dahlgaard, erkender, at det kan ende med to års tomgangsleje, men at det er værd at betale.

»Skolens økonomiske omstændigheder har i flere år været ringe, og vi kan se ind i den nære fremtid med færre tilskud, så vi er nødt til at lave en samlet nødvendig prioritering for at sikre scenekunstskolens økonomi på den lange bane. Det er en tung beslutning, at skulle lukke i Annebergparken, og jeg har ikke til sinds at prøve at vaske hænder for den økonomiske virkelighed, men de rammevilkår vi kan se ind i de næste fire år, er markant ringere end i dag. Forhåbentlig finder Bygningsstyrelsen en ny lejer, men vi vurderer, at tomgangslejen kan være konsekvensen for på sigt at få den fulde besparelse,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

På borgmesterkontoret i Odsherred Kommune er der stor frustration over beslutningen, og borgmester Thomas Adelskov (S) undrer sig meget over, at det er nødvendigt at lukke skolen to år før deres lejekontrakt udløber med Bygningsstyrelsen.