Lukkede i Odsherred sidste år - nu skal scenekunstskolen flytte til Holstebro

- Jeg synes, det er noget mærkeligt noget, først at lukke det ned i Odsherred, for så at flytte det til Holstebro, og det har jeg også fortalt dem (regeringen, red.) at jeg ikke vil lægge skjul på. Jeg synes det var en mærkelig beslutnignen dengang, og nu gør man den jo sådan set lidt om, kan man sige. Men jeg synes egentlig ikke at vi havde fortjent at lide det tab. Det er en klog strategi at flytte uddannelserne ud tæt på de studerende, og scenekunstskolen kunne jo sagtens ligge her, siger borgmester Thomas Adelskov (S).