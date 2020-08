Det frarådes at bade fra badebroen syd for Klint Havn.

Lugter grimt og er grumset: Kommune advarer mod badning

Det sker efter, at kommunen har fået information om at vandet her lugter grimt og er grumset, og derfor har kommunens vandteam taget prøver for at undersøge badevandskvaliteten, og indtil svaret på prøven er kendt, frarådes det at bade fra badebroen.