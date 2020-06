Odsherred Forsynings dirketør, Fanny Villadsen, ser frem til et nyt renseanlæg på Odden, for nu bliver vandet ikke renset godt nok.

Lugtbekymringer får forsyningen til at komme med en plan

Odsherred - 12. juni 2020

Der skal et nyt renseanlæg til Odden, andet kan man ikke være bekendt, lyder det fra Odsherred Forsynings direktør, Fanny Villadsen, for idag bliver spildevandet ikke renset ordentligt, og placeringen af det kommende renseanlæg er på plads på et sted, tæt på byen i et industriområde og tæt på eksisterende kloaksystem.

Problemet er blot, at der er mange i Havnebyen som frygter det kommende anlæg, fordi det vil ligge 300 meter fra byen, og derfor er der taget initiativ til en underskriftsindsamling for at få anlægget placeret et andet sted.

Ifølge Jørgen Revsbech, fra Havnebyen, er den største bekymring, at et nyt renseanlæg vil give lugtgener.

»Anlægget skal ligge på vel det højeste punkt på Odden, lige bag byen, og bare det, at der er en risiko for at det kommer til at lugte, burde gøre, at man fandt en anden placering,« siger han.

En bekymring som Fanny Villadsen lytter til, men en ændring er næppe på vej, for hun slår fast, at placeringen af det nye renseanlæg ikke er en afstemning, men baseret på faglige råd og vurderinger. Til gengæld har hun lyttet til lugtbekymringerne, og hun har bedt forsyningens ingeniører komme med et forslag.

»Selvfølgelig skal vi lytte til områdets beboere, og vi skal sørge for, at de ikke bliver generet af anlægget, hvilket vi på ingen måde forventer at de bliver. Jeg tror, at uanset hvor vi placerede renseanlægget, så vil der være nogle, der er utilfredse, men anlægget skal placeres, hvor det er teknisk og økonomisk mest smart, og der, hvor placeringen er planlagt er tæt på det eksisterende kloaksystem. Vi kan ikke bygge et anlæg på følelser, men på teknisk faglighed. Jeg lytter til borgernes bekymring, og bekymringen om lugtgener kom Jørgen Revsbech med meget tidligt, så jeg har haft god tid til at overveje det, og jeg har dbedt om forslag til, hvordan vi kan imødegå bekymringen. Det kunne være et nedgravet anlæg eller ved at overdække tankene. Vi vil gerne se på om vi kan designe anlægget så det giver mest mulig tryghed, men vi er blevet bedt om at lave et renseanlæg, der fungerer, så det gør vi,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.

Mandag den 22.juni holder forsyningen informationsmøde om det kommende renseanlæg. Det foregår i Odden Forsamlingshus, fra klokken 19, men på grund af corona-restriktioner kræves der tilmelding.