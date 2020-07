Lovende takter for årets danske vinhøst

Mellem turistbesøgene er der også tid til at glæde sig over udsigten til dette års høst i efteråret.

-Det er så godt, at det er kommet, for det var så tørt. Reservoirerne er stadig fyldt lidt op, men vi har ikke haft problemer, for i både 2018 og sidste år betød tørken, at planerne har fået rødderne godt ned, så vandforsyningen god her, vurderer Niels Fink, der forventer at høste primo oktober.