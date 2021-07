Se billedserie Loppemarkeder er populære i denne tid. Man kan gøre en god handel, og man kommer hinanden ved. Marian og Allan Dahlberg har loppemarked foran deres sommerhus på Sj. Odde i det, de kalder for solskinsmånederne. Foto: Niels Sørensen

Lopper: De møder mennesker, de ellers aldrig ville have mødt

Odsherred - 10. juli 2021 kl. 20:57 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen

- Vi har lært så mange mennesker at kende, som vi ellers aldrig ville have mødt. Det er naboerne her, det er alle dem fra stikvejene, det er dem ude fra Gniben, ja, det er alle mulige, og det er simpelthen bare hyggeligt.

Sådan lyder det fra Marian Dahlberg. Husbonden Allan Dahlberg nikker bekræftende. De små, interimistiske loppemarkeder i sommerlandet popper op år efter år, og ægteparret har sådan en loppeshop foran deres sommerhus på Yderby Lyng på Sj. Odde.

- Vi er faktisk kendt for vores butik. Altså, ikke kendt-kendt, men kendt i nærområdet på den gode måde, og det er vi glade for. Det synes jeg, viser, at vi gør det hele på en ordentlig måde, siger Allan Dahlberg.

De står ved deres loppeshop foran sommerhuset. Folk lægger vejen forbi deres velassorterede udsalg til en mulig handel og en snak - for en snak, »det er der altid tid til,« siger Allan Dahlberg.

Man må gerne ose Sommerhuset finder folk frem til, selv om det ligger en kende afsides på Landemærket, der er en sidevej til Grøftekanten, der er en sidevej til Gnibenvej, der har Sejerø Bugten på den ene side og Kattegat på den anden.

Man må i øvrigt gerne bare ose, bedyrer ægteparret - men ganske mange slår en handel af, når de nu alligevel er der.

- Vi har en god blanding af små, sjove og billige ting og nogle solide kvalitetsvarer til en fair pris, her er eksempelvis en Søholm, her er Holmegaard, her er en Bangsbo, og derudover har vi også nyt såsom grillhandsker. Det er jo ret vigtigt herude, siger Marian Dahlberg og ler.





Allan er pensioneret forsikringsmand. Marian er pensioneret sælger. De har to hjem, et på Frederiksberg og et på Yderby Lyng.

Ved siden af deres arbejdsliv har de altid haft stande, eksempelvis på tuskemarkedet i Vig.

Handel i blodet - Jeg tror, det ligger i mit blod. Mine onkler, de er jo købmænd og krejlere og sådan noget. Det er hele min mors familie, siger Marian Dahlberg.

Alle, der har lyst, får en snak med. Hvis Marian og Allan Dahlberg da er hjemme. Ellers må man handle per mobilepay.

- Folk snyder ikke. Man kan spørge: »Hvorfor skulle de da også det?« - men vi ved jo, det kan ske. Vi har heldigvis ikke oplevet det, siger Allan Dahlberg.

En af grundene til, de dyrker lopperierne er, at de altid har været bidt af genbrugstanken, for hvorfor smide ud, hvis det ikke er i stykker?

Miljø og skattejagt - Der er en miljøbevidsthed nu, der måske ikke har været der tidligere. Vi skal ikke bare smide ud. Hvis ting kan bruges igen, så skal de bruges igen, og når de er helt slidt ned, skal de på genbrugsstationen. Jeg tror, det er med til at gøre loppemarkederne populære, fortæller Marian Dahlberg og fortsætter:

- Og det bliver vi jo glade for, for vi har jo børnebørn, som også skal lære tankegangen og jo også have en verden at leve i.

Der er også et andet element i det.





- Det er også lidt en skattejagt. Man lurer på en god handel, siger Allan Dahlberg.

- Det gør vi jo også, når vi selv er ude på et marked, siger Marian Dahlberg.