- Det er dejligt at kunne åbne sin skoforretning et sted, hvor der i så mange år har været solgt sko, siger Lone Guldager. Foto: Preben Moth

Lones drøm: Åbner skobutik

Udvalget vil være til børn, damer og herrer og for børnenes vedkommende ned til ca. 1 år, hvor de typisk begynder at kunne gå.

- Børn skal have sko, der passer til deres fødder og giver støtte, der hvor børnene har behov for det og så skal skoene have voksetillæg. Det er vigtigt at passe på fødderne lige fra starten, og hverdagssko skal ikke gås til, de skal passe.

- Jeg håber, at jeg med min faglighed kan være med til, at folk kommer her i den lokale skobutik i stedet for at bruge nettet.