Lommetyve stjal pung fuld af kontanter

En 80-årig mand fra Vig mistede onsdag eftermiddag en vældig masse penge. Han var i Aldi for at handle, da tre peroner stillede sig tæt op ad ham og blokererde for videoovervågningskameraet. Man kunne alligevel tydeligt se, at en kvinde snupper en pung op af mandens baglomme, og derefter skyndte sig ud af butikken. Pungen var desværre et godt bytte, for udover sundhedskort, kørekort, coronapas og dankort, var der 10 500-krone sedler og fem 100-kronesedler i kontanter.