Lommetyve på gågaden

En 75-årig kvinde blev onsdag mellem klokken 11 og 11.30 udsat for et lommetyveri på Algade i Nykøbing.

Den 75-årig kvinde, havde sidst brugt sin pung i en forretning i Algade. Da hun går ud på gaden lidt senere opdager hun, at hendes pung mangler fra tasken. Hun er sammen med andre kunder blevet gjort opmærksom på, at der går et formentlig østeuropæisk par rundt på gaden og butikker og stjålet punge fra tasker og lommer. Pungen er en grøn skind, aflang, indeholdende sundhedskort og vaccinationskort samt kontanter 1000 kroner i kontanter.